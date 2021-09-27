Reuters 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:00

Ülkenin kuzeydoğusunda alışveriş merkezlerini daha erken saatlerde kapanmak zorunda kalırken bazı dükkanlar mum ışığında çalışmaya devam etti.

Analistler, Çin'deki kömür arzındaki darboğaz ve sıkılaştırılan emisyon standartlarının yol açtığı elektrik krizinin, çeşitli bölgelerdeki sektörlerde üretime zarar verdiğini ve ülkenin ekonomik büyüme görünümünü etkilediğini belirtti.

Devlet medyasının haberine göre, Çin'in kuzeydoğu kesimindeki birçok bölgede geçen haftadan bu yana yoğun elektrik tüketimi olan saatlerde kesintiler başlatıldı.

Ülkedeki en büyük elektrik şebekesi işletmecisi State Grid Corp, bugünkü açıklamasında temel güç tedarikini sağlama ve elektrik kesintilerini önlemek için çalışma taahhüdünde bulundu.

Çin, iklim hedeflerine ulaşmak için 2021'de enerji yoğunluğunu yaklaşık %3 oranında azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Yetkililer yılın ilk yarısında 30 anakara bölgesinden sadece 10'unun enerji hedeflerine ulaşmasının ardından son aylarda emisyon kısıtlamalarının uygulanmasını hızlandırmıştı.

Elektrik kesintilerinin etkileri, bazı analistlerin 2021 büyüme tahminlerini düşürmelerine neden oldu.

Nomura, üçüncü ve dördüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini %5.1'den %4.7'ye ve %4.4'ten %3.0'a düşürürken tüm yıl için tahminini ise %8.2'den %7.7'ye indirdi.

Morgan Stanley analistleri, üretim kesintilerinin uzaması halinde dördüncü çeyrekte GSYH büyümesinde 1 puan düşüş görülebileceğini belirtti.