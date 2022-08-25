Enerji krizi derinleşiyor! Fransa eşi görülmemiş önlemler alacak

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Ülkeler mevcut şartları devam ettirecek enerjiyi sağlamak için yeni yollar arayışında... Yakın zamana kadar enerji ihracatçısı konumunda olan Fransa krizin şiddetli yaşandığı ülkelerden.

Fransa'da bir yıllık ileriye dönük elektrik fiyatları, 2021'in sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 80 euroluk ortalamaya kıyasla çarpıcı bir artışla MWh başına 800 euroluk gün içi en yüksek seviyelerine ulaştı. Yakın zamana kadar ülke bir enerji ihracatçısıydı, ancak bu yıl elektrik ithal ediyor.

TEKNİK SANTRALLER DEVRE DIŞI

Ülkenin iç tüketiminin %70'ini karşılayan 56 nükleer santralinin çoğu teknik sorunlar nedeniyle kullanılamıyor. Bu nedenle bu yıl üretimlerinin son otuz yılın en düşük seviyesinde olması bekleniyor.

Çözüm arayışlarına hız veren hükümet kış mevsiminden önce yenilenebilir elektrik üretimini artırmak için daha önce benzeri görülmemiş birkaç acil durum önlemi açıkladı. Bunlardan biri, yeni rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinin elektriklerini 18 ay boyunca doğrudan piyasada satmalarına izin vermek.

Hükümet ayrıca, halihazırda bir müzayede kazanmış olan projelerin, tamamlanmadan önce kapasitelerini %40'a kadar artırmalarına izin vermeyi de planlıyor.

Buna paralel olarak, Fransız Hükümeti, 15.000'den fazla katılımcıyla yapılan bir kamu istişaresinin ardından planlanan Oléron açık deniz rüzgar bölgesinin (Atlantik okyanusu) boyutunu iki katına çıkararak 2 GW'a çıkardı. Dipten sabit açık deniz rüzgarının ilk GW'si bu yıl ihale edilecek, ikinci GW daha sonra ihale edilecek ve muhtemelen yüzen açık deniz rüzgarı olacak. Rüzgar bölgesi seçimi, yerel çevreye verilen önemi ve temiz enerji projelerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ile tamamlayıcılığını yansıtıyor.

2050 YILINA KADAR 50 RÜZGAR ÇİFTLİĞİ

Fransa, 2050 yılına kadar 50 rüzgar çiftliğine yayılmış 40 GW açık deniz rüzgarı inşa etmek istiyor. Ülkenin ilk ticari ölçekli açık deniz rüzgar çiftliği, Haziran ayında şebekeye elektrik göndermeye başladı ve açık denizde halihazırda Fransa'da 5.000'den fazla kişi çalışıyor.

FRANSA'NIN VE AVRUPA'NIN ENERJİ ARZI İÇİN KRİTİK

WindEurope Baş Politika Sorumlusu Pierre Tardieu, "Fransız Hükümeti, rüzgar enerjisi üretimini artırmak ve mevcut enerji kriziyle başa çıkmak için benzeri görülmemiş adımlar atıyor. Rüzgar sektörü, Fransa'nın ve Avrupa'nın enerji arzını güvence altına almak için üzerine düşeni yapmaya hazır ve tamamen kararlıdır. Hükümetin acil durum önlemleri, önümüzdeki aylarda daha fazla elektrik üretimi ve Fransız işletmeleri ve vatandaşları için daha fazla enerji güvenliği anlamına geliyor. Aynı zamanda, Oléron adası açıklarında 2 GW'lık bir rüzgar bölgesinin duyurulması, Fransa'nın büyük açık deniz rüzgar planları konusunda ciddi olduğunu teyit ediyor. Ve geniş istişare süreci, bunun toplumun desteğiyle yapılabileceğini gösteriyor. Ve bu rüzgar enerjisi projeleri ve biyolojik çeşitliliğin korunması karşılıklı olarak faydalı olabilir." dedi.

Star Gazetesi