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Ekonomi

Enerji krizine çözüm! Rusya inşa edecek

Macaristan enerji krizine çözüm arıyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un inşa ettiği ülkenin tek nükleer santrali olan Paks'a 2 yeni nükleer reaktör geliyor. Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi.

IHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
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Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi tarafından Paks nükleer santralinde inşa edilecek 2 yeni reaktör için inşaat ruhsatı verdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, inşaatın önümüzdeki haftalarda başlayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un inşa ettiği, Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks'a 2 yeni nükleer reaktör geliyor. Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Rosatom tarafından Paks nükleer santralinde inşa edilecek 2 yeni reaktör için inşaat ruhsatı verdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus nükleer enerji devinin inşaata önümüzdeki haftalarda başlayacağını açıkladı. Bakan Szijjarto, "İnşaat başlasın!" mesajıyla yaptığı videolu paylaşımında, "Bu büyük bir adım, önemli bir kilometre taşı. Bu şekilde Macaristan'ın uzun vadede enerji güvenliğini sağlayacağız ve Macarları enerji fiyatlarındaki çılgın dalgalanmalardan koruyacağız" ifadelerini kullandı. Szijjarto, nükleer reaktörlerin 2030 yılına kadar hizmete hazır olabileceğini kaydetti.

12.5 milyar euro değerindeki proje, büyük ölçüde Rusya tarafından finanse ediliyor.

Paks, şu anda Macaristan'ın elektrik arzının yüzde 40'ını üretiyor.

  • Macaristan Nükleer Enerji Kurumu
  • Rus nükleer santrali
  • reaktör

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