İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8992
  • EURO
    6,5725
  • ALTIN
    280.294
  • BIST100
    110686
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı
Ekonomi

Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı

Türkiye'de geçen yıl enerji sektörüne sağlanan destek, teşvik ve sübvansiyonların tutarı 8 milyar doları aştı.

AA18.12.2019  12:30 - Güncelleme: 18.12.2019  12:30

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Düşük Karbonlu Enerjiye Geçişte Teşvik, Destek ve Sübvansiyonlar" başlıklı raporun tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Rapora göre, 2018'de enerji sektörüne verilen desteklerin en büyük kısmını 3,8 milyar dolarla elektrik üretimine yönelik destekler oluşturdu. Bu miktarın 3,2 milyar doları yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine, 620 milyon doları fosil yakıtlardan elektrik üretimine ayrıldı.

Bu dönemde, son kullanıcılara yönelik desteklerin tutarı 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Dar gelirli ailelere yapılan kömür yardımları, doğal gaz fiyat sübvansiyonu ve turizm sektörüne verilen destekler bu kapsamda yer aldı.

Petrol, doğal gaz, kömür arama ve üretim sektörlerine yönelik destekler 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, devlete ödenen özel enerji vergileri de yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece, geçen yıl Türkiye'de enerji sektörüne 8 milyar doları aşan destek, teşvik ve sübvansiyon sağlandı.

- DESTEKLERİN YÜZDE 55'İ FOSİL YAKITLARA GİTTİ
 

Rapora göre, enerji vergileri dışında sağlanan desteklerin yüzde 55'i fosil yakıt üretim ve tüketimi için verildi. Bu alanlardaki desteğin yüzde 85'ini devlet, yüzde 15'ini ise son kullanıcılar temin etti.

Öte yandan, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği desteklerinin yaklaşık yüzde 75'i son kullanıcılar tarafından karşılandı.

Bu destekler yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artmasına önemli katkı sağlarken, enerjinin verimli tüketimine yönelik destekler yetersiz kaldı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı
İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.