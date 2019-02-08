Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayın programında gündemi değerlendirdi. Bakan Dönmez: 'Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacak.
Ayrıca, bir ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında bin 500 işçi alınacak.
Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.