Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayın programında gündemi değerlendirdi. Bakan Dönmez: 'Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu' dedi.