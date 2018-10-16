Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji şirketlerini uyardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yılın ilk 10 ayında sadece CİMER'e elektrik ve doğal gaz ile ilgili yaklaşık 34 bin başvuru geldi. Bilgi edinme ve kurumlarımıza gelen diğer başvurular bu rakamın dışında. Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeleri yeniden gözden geçirmemiz lazım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık konferans salonunda düzenlenen 'Enerji Tüketici Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'de 54 milyon elektrik ve doğal gaz abonesi olduğunu belirterek, "Öte yandan 23 milyon petrol ve akaryakıt tüketicisi var. Tahminen 5 milyon da kömür kullanan var. Bu hizmetleri vatandaşlara götürmeye çalışıyoruz. Nüfus olarak bakarsak 80 milyon ülke nüfusu, misafir ettiğimiz 40 milyon turist, yaklaşık 4 milyon mülteciyi de dikkate aldığımızda neredeyse 125 milyon nüfusa hizmet götürüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Avrupa'da en düşük üçüncü elektrik fiyatına sahip ülke"

Tüketicilerin taleplerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Dönmez, "Bu yılın ilk 10 ayında sadece CİMER'e elektrik ve doğal gaz ile ilgili yaklaşık 34 bin başvuru geldi. Bilgi edinme ve kurumlarımıza gelen diğer başvurular bu rakamın dışında. Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeleri yeniden gözden geçirmemiz lazım. Tüketici refahını dengede tutmaya gayret gösteriyoruz. Avrupa'da Mart 2017'den bu yana elektrik, Eylül 2017'den bu yana da gaz fiyatları sürekli artış gösteriyor. Türkiye hala Avrupa'da en düşük üçüncü elektrik fiyatına sahip ülke durumda. Makedonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerinde altında elektrik fiyatlarına sahip durumdayız. Akaryakıt konusunda da benzer durum var. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldovya'nın ardından Avrupa'da en ucuz benzin satılan ülke durumunda" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin enerjiye verdiği değer fiyattan değil, verimlilikten anlaşılacak"

Bakan Dönmez, Türkiye'de son yıllarda araç satışlarının tüm satışların yüzde 20'sine ulaştığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yani hepimiz daha lüks araçlara binmek istiyor ve biniyoruz. Sanayide ise yüzde 7'lik bir artış söz konusu oldu. Enerjide bir talep artışı olduğu ortada. Bu rakamlar onu gösteriyor. Peki bu artışa rağmen hangi alanda düşüş oldu? Enerji verimliliği. İnternet üzerinde bir çalışma yaptık ve verimlilik kelimesini arayanlar son 1 yılda dibe vurmuş durumda. Demek ki tüketici verimlilikle çok ilgili değil. Verimli kullanmak tüketici olarak bizlerin en büyük sorumluluklarımızdan biri. Çünkü biz bu kaynakları yurt dışından ithal ediyoruz. Son 10 yılın ortalamasına baktığımızda enerji ürünleri ithalatında 40 milyar dolar civarında para harcamışız. Bunun üzerinde durmamız lazım. Yine son 1 senede herhangi bir cihaz alırken verimli olup olmadığına bile bakmıyoruz. Gelişmiş ülkelerde ucuz enerji ve fiyat tartışmalarından çok verimli ve etkin enerji kullanımı tartışmalarını duyuyorsunuz. Türkiye'nin enerjiye verdiği değer fiyattan değil, verimlilikten anlaşılacak."

Bugün Türkiye'de elektrik üretiminin neredeyse üçte ikisinin serbest üreticiler tarafından üretildiğini aktaran Dönmez, "Yaptığımız yeni düzenlemeyle tüketicilerin artık kendi elektriklerini üretmelerinin yolunu açtık. Tüketicilerin ürettikleri elektriklerin bir kısmını satmalarına da imkan sağladık. Güneş enerjisi kullanımı kültürü aslında bildiğiniz gibi Anadolu'da oldukça yaygın. Su ısıtma amaçlı çatılarda bu güneş kollektörleri vardı. Şimdi artık elektrik üretmek için gerekli sistem çatı ve cephelere bir güneş kollektörü ya da çatı anteni takmak kadar kolaylaşacak. Artık tüketicide çatısında ürettiği elektriği öncelikle kendi ihtiyacı için, eğer fazla üretmişse de dışarıya satmak suretiyle piyasada bir nevi küçük oyuncu konumuna da gelecektir" dedi.

"Yüzde 20'lere, 30'lara varan tasarruf imkanı söz konusu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Verimlilik konusunu bizlerden artık daha sık duyacaksınız. Günlük yaşamın her anında küçük değişikliklerle büyük farklar ortaya koyabiliriz. Tüketici aslında çok güçlü. Bu konudaki bilinçlendirme ve farkındalık projeleriyle akılcı kullanımı hayatımızın her aşamasına uygulamak durumundayız. Kombinin ısısını bir derece düşürmekten led lamlabalar kullanmaya, otomobilleri daha düşük hızda kullanmaktan adaptörleri prizde bırakmamaya kadar pek çok ufak değişiklikle yılda yüzde 20'lere, 30'lara varan tasarruf imkanı söz konusu. Bugün 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası cep telefonları toplam bedelinden, su bedelinden daha düşük" ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise EPDK'nin tüketici odaklı bir kurum olduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada artık yeni şeyler söylememiz, yeni fikirler ortaya koymamız gerekiyor. Sonuçta hepimiz tüketiciyiz. Ben de sizler de. Enerji hizmetini alırken, faturamızı öderken hiçbirimizin ayrıcalığı yok. Bugün bu platformda öz eleştiri yapmaktan çekinmemeli, eleştirilerimizi ve çözüm önerilerimizi cesaretle ortaya koymalıyız. Ama eğer sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirmek istiyorsak yıkıcı değil yapıcı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yılmaz, "Kurumumuzdaki şikayetlerle ilgili bir rapor aldım. 2017'de yaklaşık 66 bin şikayet gelmiş kurumumuza, bunun 50 bini elektrikle ilgili. 2018'in Ağustos ayı itibariyle yapılan şikayet sayısı yaklaşık 44 bin civarında. Bunun da yaklaşık 35 bini elektrikle ilgili. Bunu normal karşılamak mümkün değil. Vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa zamanda çözüm üretmesi için kurulan çağrı merkezleri kendisinden beklediğimiz performansı hemen göstermiş görülmüyor. Dağıtım ve tedarik şirketlerimiz iletişim ve tüketici sorunlarının çözümünde yeterli seviyede değil ki bu şikayetler kurumumuza da intikal ettiriliyor. Özeleştirim ise serbest olan enerji piyasalarımızda sorunların çözümü için asıl muhatabın ilgili şirketler olduğu bilincini henüz yeterince kamuoyuna anlatabilmiş değiliz. Yani vatandaşlarımız yaşadıkları sorunların çözüm adresi olarak kamuyu, EPDK’yı görüyor. Bu konuda inşallah el birliği ile hareket ederek, basınımızın da desteği ile tüketicilerimizin hakları ve sorumluluklarını öğrenmeleri için gerekli adımları atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz konu enerji olduğunda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması"

Doğal gaz dağıtımında yatırımlar açısından çok iyi bir noktaya ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, "2003 yılından itibaren EPDK tarafından yapılan dağıtım ihaleleri sayesinde 15 yıl gibi kısa bir sürede 78 ilimiz şu an doğal gaz kullanıyor, inşallah bu yılın sonuna kadar 81 ilimiz doğal gaz kullanımına başlayacak. Ama doğal gazı ulaştırmak kadar en kaliteli hizmeti sunmak da önemli. Şimdi bu alanda yaptığımız çalışmaları uzun uzun anlatmama gerek yok. Hedefimiz konu enerji olduğunda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması" dedi.