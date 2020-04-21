Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan madencilik sektöründe koronavirüs tedbirleri

IHA 21 Nisan 2020 Salı 15:46 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, madenciliğin sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerden biri olduğu belirtilerek, korona virüs salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığı ifade edildi. Madenciliğin enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğu kaydedilen açıklamada, korona virüs salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesinin diğer sektörlerdeki üretimin devamı adına da önemli bir rol üstlendiğine işaret edildi. Bu kapsamda madencilik sektörüne yönelik tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı" denildi.