İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 08:20 - Güncelleme:
Enerjide acele kamulaştırma kararları
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kuluncak-Elazığ, Erciş-Patnos ve Gevaş İlçeleri ve Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kocaeli'de bulunan bazı taşınmazlar, R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazlar, Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bolu'da bulunan bazı taşınmazlar, Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Eminekin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1120 parsel numaralı taşınmaz, Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan taşınmaz, Yellice RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Sivas'taki taşınmazlar, Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan taşınmazlar, Şile RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'un Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisindeki 116 Ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, kamulaştırma bilgileri ve güzergahları verilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.