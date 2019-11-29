Enerjinin İpek Yolu’nda tarihi gün 

TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.

20 İLDEN GEÇTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak tören yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış törenine 7 ülkeden de üst düzey katılım olması beklenirken, törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis katılacak. Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğal gazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan TANAP projesi yapım aşamasında birçok ilke imza atarken, projede öncelikle Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin artırılması ve bölge barışı ile istikrarına katkı sunulması hedeflendi. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçti.

Kars’tan Edirne’ye Ankara’dan Bursa’ya kadar geçtiği her ilde bir boru hattı projesinden fazlası olarak sosyal sorumluluk projeleriyle insanların hayatına dokunan TANAP ile şimdi Azeri gazı AB sınırına dayanmış oldu.