Enflasyon 15 ayın en düşüğünü gördü

Ekonomik verilerde görülen iyileşme enflasyonu da etkiledi. Enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 1.3 artması beklenen enflasyon yüzde 0.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 16.65’ten yüzde 15.01’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ana harcama gruplarına bakıldığında ağustos ayında en fazla düşüş giyim, ayakkabı, gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, 12 Eylül’de gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK toplantısı öncesi önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerini yakalayacağız” dedi.

GIDADAKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ

Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyleyen AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustosta, meyve-sebze dışı diğer işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çekerken, enerji grubunda yüzde 0,34 ile geçen yılın çok altında artış izlendiğini kaydetti. Bürümcekçi, kurlara hassas olan gruplarda (mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, araç satın alımı vb) ise temmuz ayındaki belirgin artıştan sonra sınırlı artışlar veya geri çekilmeler izlendiğini bildirdi.

Dolar 5.73’e kadar düştü BİST ise yükselişe geçti Önceki gün Türkiye ekonomisinin beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5.83’lü seviyelerden 5.79’a kadar gerileyen, gün boyu da 5.80-5.81 civarında dalgalanan dolar, dün güne 5.82 seviyelerinde başladı. Ağustos ayı enflasyonunun beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrası kur düşüşe geçti ve yüzde 1’in üzerinde düşerek 5.73’e kadar geriledi. Lira gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi oldu. Aynı şekilde BİST’te de yükseliş trendi devam etti. Dolar günü 5.74 ile BİST ise 98.846 seviyesinde kapadı.