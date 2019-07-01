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Enflasyon 219 Haziran beklentisi nedir? Haziran enflasyon beklentisi 2019 ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından belirlenecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. Ekonomistinden iş insanına, çalışanından memuruna kadar milyonlarca insan enflasyon rakamlarıyla ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar, ‘Enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon rakamları ne kadar açıklanacak? Enflasyon rakamlar maaş zamlarına yüzde kaç yansıyacak?’ sorularına yanıt arıyor. Ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yılsonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu. İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

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Enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon rakamları ne kadar açıklanacak? Enflasyon rakamlar maaş zamlarına yüzde kaç yansıyacak?’ sorularına ekonomiyi ve piyasası yakından takip eden vatandaşlar yanıt arıyor. . Ekonomistinden iş insanına, çalışanından memuruna kadar milyonlarca insan enflasyon rakamlarıyla ilgili son dakika açıklamalarını anbean yakından takip ediyor. Ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yılsonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 15,25 olarak belirlendi. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu. İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak 

2019 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
 
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.
 
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
 
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.
 
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı
 
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.
 
Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
 
Yıllık en fazla artış %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
 
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,57 arttı
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,79 artış gerçekleşti.
 
Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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