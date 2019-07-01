Enflasyon 219 Haziran beklentisi nedir? Haziran enflasyon beklentisi 2019 ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından belirlenecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. Ekonomistinden iş insanına, çalışanından memuruna kadar milyonlarca insan enflasyon rakamlarıyla ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar, ‘Enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon rakamları ne kadar açıklanacak? Enflasyon rakamlar maaş zamlarına yüzde kaç yansıyacak?’ sorularına yanıt arıyor. Ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yılsonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu. İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika gelişmeleri…
Enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon rakamları ne kadar açıklanacak? Enflasyon rakamlar maaş zamlarına yüzde kaç yansıyacak?’ sorularına ekonomiyi ve piyasası yakından takip eden vatandaşlar yanıt arıyor. . Ekonomistinden iş insanına, çalışanından memuruna kadar milyonlarca insan enflasyon rakamlarıyla ilgili son dakika açıklamalarını anbean yakından takip ediyor. Ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yılsonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 15,25 olarak belirlendi. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu. İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika gelişmeleri…
TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak
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