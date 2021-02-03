İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,174
  • EURO
    8,6409
  • ALTIN
    423.879
  • BIST100
    1521.96
Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:02
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.