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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

AA03 Mart 2020 Salı 10:02 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:02

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