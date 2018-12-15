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Enflasyon verileri doğrultusunda emeklilerin ek ödemeleri artacak

Enflasyon verileri doğrultusunda ocak zammı netleşmeye başlarken, emeklilerin ocakta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak.

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Tüm emeklilerin gözü ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 5 aylık enflasyona göre; temmuz- kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. 

Ocakta değişecek

Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek. 

Ne kadar olacak?

Örneğin 2 bin lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emekliye 2 bin 80 lira maaş ödeniyor. Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2 bin 212 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2 bin 301 lira yatırılacak.

(Güneş)

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