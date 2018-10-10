Enflasyona 10 numara darbe

Merakla belklenen ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ belli oldu. Program işçiden işverene, tüketiciden üreticiye kadar tüm kesimlere dokunan indirim ve tedbirler içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ile atılacak adımlardan tüm Türkiye kazançlı çıkacak. Mücadele kapsamında atılacak adımları sıralayan Albayrak bu çerçevede firmaların yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladı.

81 MİLYONUN DESTEĞİ ŞART

Albayrak bankalarında 1 Ağustos’tan itibaren yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını duyurdu. Albayrak, elektrik ve doğalgaza da yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağını müjdeledi. Enflasyonla topyekün mücadelede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Albayrak, “Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı devletin tek başına yürütebileceği bir mücadele değildir. 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir taraf eksik kalır. Bu mücadele, sonunda tüm Türkiye’nin kazanacağı bir mücadele” dedi.