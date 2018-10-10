Enflasyona 10 numara darbe
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bugün spekülatif atakların etkisiyle oluşan fiyat tablosu hiç kimsenin çıkarına değil. Bu mücadelenin sonunda Türkiye kazanacak” sözleriyle tüm ülkeyi enflasyona karşı milli seferberliğe çağırdı.
Merakla belklenen ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ belli oldu. Program işçiden işverene, tüketiciden üreticiye kadar tüm kesimlere dokunan indirim ve tedbirler içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ile atılacak adımlardan tüm Türkiye kazançlı çıkacak. Mücadele kapsamında atılacak adımları sıralayan Albayrak bu çerçevede firmaların yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladı.
81 MİLYONUN DESTEĞİ ŞART
Albayrak bankalarında 1 Ağustos’tan itibaren yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını duyurdu. Albayrak, elektrik ve doğalgaza da yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağını müjdeledi. Enflasyonla topyekün mücadelede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Albayrak, “Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı devletin tek başına yürütebileceği bir mücadele değildir. 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir taraf eksik kalır. Bu mücadele, sonunda tüm Türkiye’nin kazanacağı bir mücadele” dedi.
Firmalar % 10 indirim yapacak
“Herkese olumlu yansıyacak” diyen Albayrak bu süreçte birliklerden ve iş dünyasından büyük bir destek ve samimiyet gördüklerini belirterek şu duyuruyu yaptı: “Bu görüşmelerde bu hareketin bir çıtasını belirleyelim dedik. Bu harekete katılmak için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekün mütabakata vardık. Bu, gönüllülük kampanyası. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz.” Albayrak indirim uygulayacak firmaların vitrinlerinde kullanacakları logoyu da tanıttı. Albayrak vatandaşlardan bu logoyu kullanan firmalardan alışveriş yapmalarını istedi.
Elektrik ve doğalgaza zam yok
Bakan Albayrak, elektriğe ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacağı müjdesini vererek, “Eşel Mobil Sistemi ile enflasyon üzerinde oluşabilecek bu kur baskısı noktasındaki fiyat geçişleriyle ilgili güçlü bir duruş sergiledik. Enerjideki tüm düzenlemelerin de ayrıca iki enflasyon detaylı analizlerini yaptık ve öncelikli olarak küresel anlamda çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektriğe ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapmayacağız” dedi.
Kredi faizleri de % 10 düşecek
Bakan Albayrak, programa bankacılık sektörününde destek verdiğini söyleyerek “Bankalarımıza, bankalar birliğimize ve sektör kurumlarımıza teşekkür ederim. 15 milyon lira altındaki krediler için 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli yapılandırma tavsiye kararı için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bankalarımız sendikasyonlarını hallediyor. Diğer sektörlerimiz gibi bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini beyan ettiler. 1 Ağustostan itibaren bankalarımız bu kapsamda yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklar” şeklinde konuştu.
Meyve-sebzede komisyon kalkıyor
Bakan Albayrak, Hal Yasası ile komisyonculuğun kaldırılacağı bilgisini vererek “Enflasyon ile mücadele kapsamında sebze, meyve ve benzeri fiyatların ucuzlamasını temin etmek için Hal Yasası ile ilgili değişiklik ve Meclise gelmesi ile ilgili süreç bu ay içinde inşallah nihayete eriyor. Çok beklenen bir süreç bu. Artık ekim ayı itibariyle bunu Meclis Komisyonu’nda göreceğiz. Bu değişiklikle komisyonculuk kaldırılacak. Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak” dedi. Albayrak “Spekülatif fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılık ve stokçulukla etkin şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Alo 175 hattı üzerinden şikayet ve başvuru kanallarını devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu. Bakan Albayrak son olarak Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getirerek “Tarihin her döneminde her sahnesinde başı dik duran bir millet olduk. Bugün dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik mücadeleyi anons ettiğimiz bir gün yaşıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin hedefine ulaşmasına kimse engel olamayacak” dedi.
KDV iadelerini ödeme süreci hızlanıyor
Berat Albayrak, 2018 yılının son üç ayı için bekleyen KDV iadeleri ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, “KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi oranda hızlandırıp, bu yıl sonuna kadar başvuruların tamamını neticelendirme sürecini taahhüt ediyoruz” dedi. 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvurusu tarihi itibarıyla 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50’sinin, incelemenin bitmesi beklenmeden mükellefe ödeneceğini söyleyen Albayrak, “İş dünyamızın likiditeye ihtiyacı var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan işletmelerimizde kısmı çalışma ödeneği uygulamasını tekrar başlatıp işçi çıkarılmasının önüne geçilmesi noktasında işletmelerimize destek vereceğiz” şeklinde konuştu.
İŞLETMELERİN KOSGEB BORÇLARI 3 AY ERTELENİYOR
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak finansman maliyetlerini indirdiklerini, yurt içi katma değerli üretimi desteklediklerini, ithalata bağımlılığı azalttıklarını belirterek, ihracat yapan KOBİ’lere 3 milyar kaynak sağlanacağını söyledi. Varank KOSGEB borçlarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı. Bakan Varank “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de tüm paydaşlarla birlikte ortaya konan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bağlı kurumlarımızla birlikte, elimizdeki tüm araçları ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.
KOBİ’LERE 3 MİLYAR KAYNAK
Bakan Varank “Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz. KOSGEB’i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran’a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB’e olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz.”
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