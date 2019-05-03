Enflasyona bombardıman, TL’ye S-400 gibi savunma: Gıda enflasyonunda frene basıldı, tek haneyi göreceğiz

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Nisan ayı enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesini, “Gıda enflasyonunun frenine basıldı, Hükümet’in bu alanda yapacağı adımlarla 2020’de tek haneli enflasyonları kademeli olarak göreceğiz” şeklinde yorumladı. 3 büyük devlet bankasının Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı dönemi başlatmasının çok önemli bir adım olarak değerlendiren Özdemir, bu çıkış ile bankalarda 2,2 trilyon TL’si bulunan vatandaşlar için TL’nin enflasyon baskısından kurtularak, uygulamanın paramızın cazibesini artıracağını söyledi.

“Nisan’da yüksek beklenti vardı çünkü seçim öncesi kurlarda bir atak yaşadık. Gıda enflasyonu ise uzun zamandır yüksek devam ediyor. İçki ve sigarada ise vergilerle alakalı bir karar alındı. Bunları değerlendiren yorumcular 2’nin üzerine çıkmasını bekledi ama olmadı. “ diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

- Birincisi gıdada yaz etkisini yavaş yavaş yaşamaya başladık

- İkincisi turizmin hareketlenmesi ile kurlarda çok sert bir yukarı çıkış olamadı

- Üçüncüsü Merkez Bankası özellikle seçim öncesi yaşanan swap savaşında tam inisiyatif aldı ve kurları belirli bir noktada tuttu. (Tabi bunun biz maliyeti oldu faizler yükseldi)

Bütün bunlar değerlendirildiğinde yıllık enflasyon 19,7 çıktı.

“GIDA ENFLASYONUNDA FRENE BASILMIŞ DURUMDA”

Detaya baktığımızda alkollü içecek ve tütün 6,77 ile dikkat çekiyor. Aylık enflasyona göre düşünürsek çok yüksek bir artış var. Toplam içindeki ağırlığı gıda kadar olmadığı için etkisi sınırlı kaldı. Gıda enflasyonu ise aylık 1,40’lık artış ortalamanın altında kaldığı için burada frene basılmış bir durum görülüyor. Enflasyon şampiyonları gıdadan çıktı ama yaz etkisi ile sebzeler ve meyveler daha uygun rakamlara gelecektir.

“HÜKÜMET GIDA İÇİN ADIM ATACAK 2020’DE RAHATSIZ EDİCİ DURUMUN KALKTIĞINI GÖRECEĞİZ”

“Hükümet bu yıl gıda için adım atacak etkileri 2020’de görülecekken tek haneli enflasyona kademeli olarak geçmiş olacağız.” diyen Özdemir, ev eşyası enflasyonuna dikkat çekerek bu sektöre etki eden kur ve faiz artışından etkilendiğinin altını çizdi.

“İRAN ŞOKU ATLATILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Ulaşımda petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisi olacaktır” diyen Özdemir, “ABD-İran geriliminin etkisinin bir nebze atlatılması görünüyor ve bu gerilimin düşmesi ile daha iyi günler görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, 2019 yıl sonu için şu değerlendirmelerde bulundu;

“YIL SONUNU YÜZDE 15-16 SEVİYESİNDE TAMAMLARIZ”

Temmuz’da hafif artış görülebilir ama Eylül’de görülen aylık % 6,30 enflasyon devreden çıkınca Hazine Bakanımız Berat Albayrak’ın söylediği hızlı düşüş trendini yakalarız. Kasım ve Aralık’ta Türkiye ekonomisinin gerilemesi biraz enflasyon gösterebilir. Bizim yıl sonuna kadar iki-üç ay artış yönlü kalanı düşüş yönlü enflasyon ile yılı tamamlarız. Yıl sonu için yüzde 15-16 enflasyon görürüz ve bu iyi bir rakamdır. Enflasyondaki düşüş faizlerin düşüşünü getirir, borçlanma gereğini azaltır, daha sağlıklı bir makro denge ile yılı tamamlarız. Vatandaş daha yüksek bir enflasyon beklemesin daha iyi rakamlar göreceğiz.

“BU MEVDUAT HESAPLARI TL’NİN CAZİBESİNİ ARTIRACAKTIR”

2.2 trilyon TL’lik tasarruf mevduatının bankalarda bulunduğunu söyleyen Özdemir, bunun %51 kadarının ‘Dolar’ olarak tutulduğunu söyledi. Hükümet için TL’nin cazip hale gelmesinin önemli hale geldiğini belirten Özdemir, yeni mevduat hesaplarıyla enflasyondan daha fazla beklentisi olanlar için gelirin garanti altına alındığını söyledi. Vatandaş dönem sonunda enflasyondan arınmış şekilde gelir beklediğini söyleyen Özdemir, kamu bankalarının vatandaşın enflasyon endişesini kaldırarak, önemli bir ürün ortaya koyduğunu söyledi. Bu uygulamanın TL’ye olan talebi arttıracağını söyleyen Özdemir, vatandaşın parasını TL’de tutarak hem ülkeye hem kendine faydalı olacağını söyledi. Bu uygulama ile piyasanın ihtiyacı olan TL’nin sağlanacağını söyleyen Özdemir, Hükümet’in uzun zamandır bu uygulamaları yaptığını ama bu uygulamanın vatandaşa dokunan yönüyle daha etkili olacağını belirtti.