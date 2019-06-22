Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

Döviz kurunda yukarı yönlü eğilim sürmesi sonrasında ekonomi yönetimi yeni araçlar geliştirirken, TL cinsi mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesi ve enflasyon ve faiz koruması sağlayan araçların devreye alınması TL mevduatlara ilgiyi artırdı. Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, müşterilerin Enflasyona Endeksli Mevduat ürünlerine bugüne kadar yoğun ilgi gösterdiğini ve bu üründen hesap açtıran müşteri sayısının 160 bini geçtiğini söyledi.

ZİRAAT’TEN 14 MİLYAR

Çakar “Enflasyona Endeksli Mevduat ürünlerimizin toplam bakiyesi 14 milyar TL seviyelerine ulaşmış olup müşterilerimizin yoğun ilgisi nedeniyle her geçen gün bu rakamlarda artış kaydedilmektedir” dedi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi de VakıfBank olarak “İlgili hesaplarda biriken miktar mevcut tasarruf mevduatımızın yaklaşık yüzde 20’sine ulaşmıştır. Oluşan taleple birlikte mevduatımızın günden güne artması, müşteri adedimizde ise kısa zamanda 50 bine ulaşılması öngörülmektedir” dedi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise ürüne ilginin artarak devam edeceğini söyledi. Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada da “Stopaj avantajı uygulamasından sonra 1 yıldan uzun vadeli enflasyona endeksli ürün açılışına ilginin arttığını gözlemliyoruz” denildi.

TL mevduatında vade tercihi uzuyor

Hükümet yıl başından bu yana birçok tedbir ve teşviki devreye soktu. Bu kapsamda tasarruflarda yerel para biriminin tercih edilmesini sağlayacak yeni araçlar geliştirildi. Eylül 2018’de TL cinsi mevduatta uzun vadelerde belirgin olmak üzere stopaj oranlarının düşürülmesi yoluyla sağlanan teşvik, TL mevduatta vadenin uzamasına katkı sunarken mayıs ayında enflasyon ve faiz koruması sağlayan araçların devreye alınması da TL mevduatlara ilgiyi artırdı.

Döviz mevduatının yüzde 56’sı dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Nisan 2019 itibarıyla Türk bankacılık sisteminde toplam yabancı para (YP) mevduatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 37’si Euro ve geri kalan kısmı ise altın ve diğer para birimi cinsinden oluştu. YP tasarruf mevduatında doların payı yüzde 58 iken ticari mevduatta bu oran yüzde 53 düzeyinde gerçekleşti.