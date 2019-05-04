'Enflasyonda iyileşme sürüyor hedeflerimiz tutacak'

Ekonomik verilerde iyileşme belirginleşiyor. Nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 1.69 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2.33 oranındaydı. Yıllık enflasyon yüzde 19.71’den yüzde 19.50’ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16.30’a indi. Ekonomistler enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, enflasyonda önemli bir gerilemenin olduğunu, “Yıllık enflasyon yüzde 19.71’den 19.50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17.53’ten 16.30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor” attığı tweetle duyurdu.

GIDA ETKİLİ OLDU

Söz konusu ayda; giyim ve ayakkabıda yüzde 5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.30 ile haberleşme oldu. Öte yandan söz konusu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık yüzde 2.98 ve yıllık yüzde 30.12 artış gösterdi. ÜFE’de önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17.12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.83 ile tütün ürünleri, yüzde 7.40 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 0:86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0.29 azaldı. Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasında ‘gıda fiyatlarının yüzde 1.40 beklentilerden düşük gelmesi etkili oldu’ dedi. Altınsaç mevsimsel etkilerle giyim kaleminin geçmiş yıllarda Nisan’da yüzde 10’a yakın artış yaşandığını ancak bu yıl artışın yüzde 5.4’te kaldığına da dikkat çekti.

Bakan Albayrak’ın Twitter paylaşımı.