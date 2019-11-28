Enflasyonda kalıcı tek hane 2020’de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda kalıcı tek hanenin gelecek yıl yaşanacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Albayrak, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği arttıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceklerini kaydetti.

İYİ NOKTAYA GELDİK

Bakan Albayrak “2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programında enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2021 yılında yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesi beklenmektedir” dedi. Albayrak ekonomideki toparlanma süreci ve tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11.8 seviyesinde gerçeklemesini beklediklerini, program dönemi sonunda ise yüzde 9.8’e gerilemesinin hedeflendiğini söyledi.

Albayrak, Hal Kayıt Sistemi’ni e-belge uygulamalarına entegre edeceklerini de belirterek “Böylece sebze-meyvede manipülasyonlar anlık izlenebilecek” dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla sebze ve meyve hallerindeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabileceğini belirten Albayrak, sistem üzerinden işlemlerin daha etkin bir şekilde izlenebileceğini bildirdi. Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını önümüzdeki yıl ortasından itibaren tüm serbest meslek erbabı için zorunlu hale getireceklerini vurgulayarak, “Yaklaşık 170 bin civarı serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacaktır” dedi.