Enflasyonda tanzim
Ay ortasında başlayan tanzim satışlar, gıdadaki artışı sınırlayınca enflasyon şubatta beklentilerin altında geldi. TÜFE’de aylık artış yüzde 0.16’da kaldı. Yıllık TÜFE 5 ay sonra yüzde 20’nin altına, yıllık ÜFE ise 6 ay sonra yüzde 30’un altına indi.
Enflasyonda normalleşme sürüyor. 11 Şubat’ta başlatılan tanzim satışların etkisiyle tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) aylık artış yüzde 0.16’da kaldı. Yıllık TÜFE artışı ise yüzde 19.67 oldu. Beklenti TÜFE’de aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 19.9 yönündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta TÜFE’nin düşük çıkmasında gıda fiyatları etkili oldu. Gıda ve içecek grubunda ocakta yüzde 6.53 olan aylık TÜFE şubatta yüzde 0.90’lık artışa bıraktı. Gıda enflasyonunda yaşanan bu düşüşe dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ‘tanzim satışların’ gıda fiyatlarını düşüş yönünde baskıladığını söyledi.
KRİTİK EŞİK KIRILDI
Şubat enflasyonunda sevindiren bir diğer gelişme ise hem tüketici hem de üretici fiyatlarında iki ayrı kritik eşiğin kırılması oldu. Ocakta yüzde 20.35 olan yıllık TÜFE 5 ay sonra şubatta yüzde 20’nin altına gerilerken yıllık ÜFE ise aylık bazdaki yüzde 0.09’luk sınırlı artış sayesinde 6 ay sonra yüzde 30’un altına indi. ÜFE’deki yıllık artışn yüzde 29.59’a çekilmesinde özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 7.43’lük düşüşün etkisi oldu.
AYLIK DEĞİŞİMLER
Şubatta aylık en yüksek artış yüzde 2.48 ile sağlık grubunda oldu. Söz konusu ayda; eğitimde yüzde 1.64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.90, lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve ulaştırmada yüzde 0.71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39, eğlence ve kültürde yüzde 0.37 ve haberleşmede yüzde 0.34 düşüş gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında en fazla artış yüzde 29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 28.08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27.59 ile ev eşyası, yüzde 20.43 ile eğlence ve kültür, yüzde 19.79 ile de lokanta ve oteller izledi. Şubatta 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin fiyatında artış, 154 maddenin fiyatında ise düşüş gerçekleşti.
DOMATES DÜŞÜYOR
Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35.19 ile marulda oldu. Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13.62 ile dereotu, yüzde 13.02 ile salatalık, yüzde 11.24 ile sarımsak olurken geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu tanzim satış mağazalarında satılmaya başlanan domates izledi. Domates aylık bazda yüzde 14.66 düştü. Fiyatı düşen diğer ürünler ise yüzde 13.62 ile kadın kabanı, yüzde 11.49 ile çocuk kazağı, yüzde 10.81 ile elbise, yüzde 9.66 ile kadın botu, yüzde 9.39 ile erkek montu oldu.
23 zincir markete soruşturma
Rekabet Kurumu, perakende gıda ticareti yapan 23 zincir markete soruşturma açtı. Yapılan açıklamada kurumun 7 Şubat’taki toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla yasanın 4. ve 6. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına karar verildi. Yasanın 6. maddesi ‘yıkıcı fiyat ile hakim durumun kötüye kullanılmsası’nı düzenliyor. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, bir süre önce yaptığı açıklamada son dönemde gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Dövizdeki aşırı oynaklıkların ortaya çıktığı tarihten itibaren gıda fiyatlarını incelemek üzerine başlattığımız süreçler var. Yaş meyve-sebzede soruşturma devam ediyor” demişti. Soruşturma açılan marketler şöyle:
TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede “Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor” dedi. Bakan Albayrak “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yüzde 0.16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19.67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor” dedi.
‘TANZİM’ BAŞARILI OLDU
Albayrak şöyle devam etti: “ÜFE’deki ciddi düşüş de enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir. Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.” Albayrak “2019’u YEP’teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam” diye konuştu.
İŞ DÜNYASI: YAZIN DÜŞÜŞ HIZLANACAK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını belirten Abdurrahman Kaan, düşüşün ikinci yarıda hızlanacağın söyledi. Kaan “Bu dönemde aylık bazda yalnızca yüzde 0.9 puan artış kaydeden ve enflasyon sepetinin neredeyse 4’te birini kapsayan gıda grubundaki fiyat dalgalanmalarının sona ermesiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren enflasyondaki düşüşün hızlanmasını bekliyoruz” dedi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
Orhan Aydın, “Şubat ayı enflasyon verilerine baktığımızda enflasyonla mücadele konusunda alınan tedbirlerin olumlu yansımalarını görmekle birlikte, özellikle gıda fiyatları üzerinde yapısal tedbirlerin alınmasının da şart olduğunu gözlemledik” dedi. Aydın, tanzim satış merkezleri ile gıda fiyatlarının belirli ürünler üzerinde etki gösterdiğine değindi. Aydın “Devlet, fiyatlar üzerindeki kontrolünü uzun vadede devam ettirmeli” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Palandöken “Ekonomi normalleşme sürecinde sağlam adımlarla ilerliyor. Yaz aylarında gıda fiyatlarının düşmesiyle enflasyon daha da aşağı inecek. Enflasyonun düşmesiyle faizler de düşecektir. Bu da ekonominin canlanmasında önemli bir gelişme olacak” dedi. Palandöken ay sonunda süresi dolacak vergi indirimlerinin, farklı sektörler ve farklı uygulama alanlarıyla sürmesini istedi.
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