Enflasyonda tanzim

Enflasyonda normalleşme sürüyor. 11 Şubat’ta başlatılan tanzim satışların etkisiyle tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) aylık artış yüzde 0.16’da kaldı. Yıllık TÜFE artışı ise yüzde 19.67 oldu. Beklenti TÜFE’de aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 19.9 yönündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta TÜFE’nin düşük çıkmasında gıda fiyatları etkili oldu. Gıda ve içecek grubunda ocakta yüzde 6.53 olan aylık TÜFE şubatta yüzde 0.90’lık artışa bıraktı. Gıda enflasyonunda yaşanan bu düşüşe dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ‘tanzim satışların’ gıda fiyatlarını düşüş yönünde baskıladığını söyledi.

KRİTİK EŞİK KIRILDI

Şubat enflasyonunda sevindiren bir diğer gelişme ise hem tüketici hem de üretici fiyatlarında iki ayrı kritik eşiğin kırılması oldu. Ocakta yüzde 20.35 olan yıllık TÜFE 5 ay sonra şubatta yüzde 20’nin altına gerilerken yıllık ÜFE ise aylık bazdaki yüzde 0.09’luk sınırlı artış sayesinde 6 ay sonra yüzde 30’un altına indi. ÜFE’deki yıllık artışn yüzde 29.59’a çekilmesinde özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 7.43’lük düşüşün etkisi oldu.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Şubatta aylık en yüksek artış yüzde 2.48 ile sağlık grubunda oldu. Söz konusu ayda; eğitimde yüzde 1.64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.90, lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve ulaştırmada yüzde 0.71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39, eğlence ve kültürde yüzde 0.37 ve haberleşmede yüzde 0.34 düşüş gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında en fazla artış yüzde 29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 28.08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27.59 ile ev eşyası, yüzde 20.43 ile eğlence ve kültür, yüzde 19.79 ile de lokanta ve oteller izledi. Şubatta 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin fiyatında artış, 154 maddenin fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

DOMATES DÜŞÜYOR

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35.19 ile marulda oldu. Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13.62 ile dereotu, yüzde 13.02 ile salatalık, yüzde 11.24 ile sarımsak olurken geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu tanzim satış mağazalarında satılmaya başlanan domates izledi. Domates aylık bazda yüzde 14.66 düştü. Fiyatı düşen diğer ürünler ise yüzde 13.62 ile kadın kabanı, yüzde 11.49 ile çocuk kazağı, yüzde 10.81 ile elbise, yüzde 9.66 ile kadın botu, yüzde 9.39 ile erkek montu oldu.