Enflasyonda tek hane 26 ay sonra geldi
Geçen yıl kur saldırıları nedeniyle tırmanan enflasyona karşı alınan tedbirler etkisini gösterdi. Aylık TÜFE yüzde 0.99’a, yıllık enflasyon yüzde 9.26’ya indi. Böylece enflasyon, Ocak 2017’den bu yana ilk kez tek haneye çekildi.
Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik uygulamalar meyvelerini verdi. Yıllık enflasyon Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneye indi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0.99 ile yüzde 1.3 olan beklentilerin altında artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde TL’deki değer kaybı sonrası yaşanan yüzde 6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyon ise yüzde 9.26’ye indi. Böylece yıllık enflasyon 26 ay sonra tek haneye gerilemiş oldu. Ocak 2017’de yüzde 9.22, Temmuz 2017’de yüzde 9.79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli dalgalı bir seyir izleyen fiyat artışları ve geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle ağustosta yüzde 17.9, eylülde yüzde 24.52, ekimde de yüzde 25.24 seviyelerine tırmanmıştı.
MÜCADELE ETKİLİ OLDU
‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın da etkisiyle sene başından bu yana gerileme trendini sürdüren yıllık enflasyon, özellikle yaz aylarının da mevsimsel etkisiyle düşüş ivmesini artırmıştı. Hükümetin ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun azaltılmasına ve yüzde 5’in altına indirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar olumlu sonuçları da beraberinde getirmiş oldu. TÜİK verilerine göre 9 aylık enflasyon yüzde 8.42 olurken Yİ-ÜFE’deki aylık artış yüzde 0.13, yıllık artış ise yüzde 2.45 arttı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu beklentisinin ortalaması ise yüzde 12.99 olarak belirlenmişti.
ZAMDA KONUT LİDER
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.15 ile konut grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 artış kaydedildi.
Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 0.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0.53, haberleşmede yüzde 0.07 düşüş gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 43.86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15.41 ile sağlık, yüzde 14.98 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27.75 ile salatalık izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.
İş dünyası: Merkez indirime devam etmeli
İş dünyası temsilcileri yakalanan tek haneli enflasyon sonrası Merkez Bankası’nın faiz indiriminin devam etmesi gerektiği görüşünde birleşti. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Kur krizinin etkilerinin ortadan kalkmasıyla normale dönen tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 9.26’e gerilemesi memnuniyet verici” dedi. Geçen sene yüzde 45 seviyesine kadar yükselen üretici fiyatlarındaki artışın bu dönem yüzde 2.45 seviyesine gerilediğini gördüklerini belirten Kaan “Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine devam ederek enflasyondaki düşüşün kalıcı hale getirilmesi konusunda etkin rolünü sürdürmesini temenni ediyoruz. Milli gelir içindeki payı yüzde 60 civarında olan hane halkı tüketiminin yeniden canlanarak Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise “Eylül ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinin büyümeye, istihdama, ihracata odaklanması adına önemli bir fırsat penceresinin açıldığına işaret etmektedir. Türkiye’nin yüzde 5 ve altında bir sürdürülebilir enflasyon seviyesine gelmesi adına, fiyat istikrarına yönelik önemli bir patikanın yakalandığı görülmektedir” dedi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise “İlan edilen bu rakamlar, Para Politikası Kurulu’nun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacaktır” dedi. İlan edilen rakamların, eylül ayı enflasyonunun radikal bir şekilde düştüğünü gösterdiğini aktaran Çandır “Son dönemde yaş sebze fiyatlarında ciddi geri çekilmeler yaşandı. Bu, enflasyon rakamlarına olumlu yansıdı” dedi.
DÜŞÜŞ EKİMDE SÜRECEK
Ekonomistler ekim ayında da mevcut seviyelerin korunacağını, yılın ise yüzde 12-13 bandında tamamlanacağını öngördü. Ekonomistler tek haneli enflasyonun Merkez Bankası’nın elini rahatlattığını da belirtti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Yıllık enflasyonun ekimde sınırlı geriledikten sonra, güçlü baz etkisi nedeniyle son 2 ayda tekrar yükselerek yılı yüzde 12-13 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi.
150 PUAN İNDİRİM
İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise eylül ayında da enflasyonda olumlu bir sürpriz görüldüğünü ifade etti. Kömürcüoğlu “Yıllık enflasyonun ekimde de tek hanede kalmasını bekliyoruz. Takip eden iki ayda ise yükselişle enflasyonun yılı yüzde 12.5’te tamamlamasını bekliyoruz. Enflasyonda tek haneye dönüşün faiz indirimi konusunda TCMB’nin elini rahatlattığını düşünüyoruz. Bu bağlamda 24 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB’nin 100-150 baz puan aralığında bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
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