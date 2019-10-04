Enflasyonda tek hane 26 ay sonra geldi

Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik uygulamalar meyvelerini verdi. Yıllık enflasyon Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneye indi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0.99 ile yüzde 1.3 olan beklentilerin altında artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde TL’deki değer kaybı sonrası yaşanan yüzde 6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyon ise yüzde 9.26’ye indi. Böylece yıllık enflasyon 26 ay sonra tek haneye gerilemiş oldu. Ocak 2017’de yüzde 9.22, Temmuz 2017’de yüzde 9.79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli dalgalı bir seyir izleyen fiyat artışları ve geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle ağustosta yüzde 17.9, eylülde yüzde 24.52, ekimde de yüzde 25.24 seviyelerine tırmanmıştı.

MÜCADELE ETKİLİ OLDU

‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın da etkisiyle sene başından bu yana gerileme trendini sürdüren yıllık enflasyon, özellikle yaz aylarının da mevsimsel etkisiyle düşüş ivmesini artırmıştı. Hükümetin ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun azaltılmasına ve yüzde 5’in altına indirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar olumlu sonuçları da beraberinde getirmiş oldu. TÜİK verilerine göre 9 aylık enflasyon yüzde 8.42 olurken Yİ-ÜFE’deki aylık artış yüzde 0.13, yıllık artış ise yüzde 2.45 arttı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu beklentisinin ortalaması ise yüzde 12.99 olarak belirlenmişti.

ZAMDA KONUT LİDER

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.15 ile konut grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 artış kaydedildi.

Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 0.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0.53, haberleşmede yüzde 0.07 düşüş gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 43.86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15.41 ile sağlık, yüzde 14.98 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27.75 ile salatalık izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.