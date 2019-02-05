Enflasyondaki düşüşü hortum ve sel frenledi

Enflasyon ocakta beklentilere paralel gelirken, fırsatçı zamları ile Antalya’yı vuran sel ve hortum gıda fiyatlarını yukarı çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1.06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 20.35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32.93 oldu. Böylece yıllık TÜFE iki ay aradan sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi. 2018 sonunda yıllık TÜFE 20.3 olmuş, kasım ve aralıkta ise aylık basda düşüşler yaşanmıştı. Ekonomistler ocakta aylık yüzde 1.26, yıllık ise yüzde 20.59 enflasyon tahmininde bulunmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

TÜFE’de ana harcama gruplarında ocak ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30.97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Gıda grubunda yaşanan aylık yüzde 6.43’lük artışın büyük bölümü taze meyve-sebze fiyatlarından kaynaklandı. Olumsuz hava koşullarının yanı sıra Antalya ve çevresinde yaşanan sel felaketi ve hortumun etkisiyle seraların zarar görmesi sonrasında taze sebze ve meyve kaleminde aylık yüzde 29.71’lik artış yaşandı. Taze sebze ve meydeki yüksek artıştan dolayı işlenmemiş gıda grubu da yüzde 12.33 arttı.

ZAM ŞAMPİYONU BİBER

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fiyat artışı ise yüzde 87.87 ile çarliston biberde görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18.02 ile etek geldi. Benzer düşüşler kazak ve palto gibi diğer kışlık hazır giyim ürünlerinde de yaşandı.

Gıdanın enflasyon üzerindeki etkisinin şubat ayında da sürmesi bekleniyor. Ekonomistler, geçen ay Antalya’da etkili olan hortum, dolu ve fırtına sebebiyle ekili yaş sebze-meyve bahçelerinin ve seraların zarar görmesinin fiyatlara etkisinin devam edeceği görüşünde. Ocak ayında enflasyonun piyasa beklentisinin çok az üzerinde gerçekleşmesinde özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu ifade eden ekonomistler, şubatta yıllık enflasyonun yükselişini sürdürebileceğini dile getirdiler.

Üçüncü çeyrekte % 13-14’e gerileyebilir Ekonomist Haluk Bürümcekçi, gıda fiyatlarının enflasyonu belirgin artırıcı yönde etkilediğini söyledi. Kurlarda yeni bir şok olmaması durumunda yıllık enflasyonun ilk yarıda yüzde 20-22 aralığında seyretmesini beklendiğini söyleyen Bürümcekçi, “Üçüncü çeyrekte baz etkisi ile yüzde 13-14 aralığına sert gerilemesi, son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 16-17 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “Yıllık enflasyonun ilk yarıda yüzde 20-22 aralığında dalgalanabileceği, sonrasında kalıcı düşüş trendine girebileceği yönündeki tahminimizi koruyoruz” diye konuştu. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise “Yılın ilk yarısı için konsensüs olan yüzde 18-20 aralığında enflasyon seyri düşüncesini korumaya yeterli. ÜFE cephesinde de henüz net baskı emaresi yok” ifadelerini kullandı.

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