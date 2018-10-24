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Enflasyonla mücadele ciddi destek görüyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın ciddi manada destek gördüğünü söyledi.

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Nebati, Yeni Ekonomi Programı kapsamında enflasyona yönelik gönüllülük esasıyla başlatılan çağrının, her geçen gün artarak, adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin önde gelen marka ve perakende zincirinden, kentlerin en küçük esnafına kadar herkesin omuz omuza vererek devletine sahip çıktığını vurgulayan Nebati, mücadele kapsamında başlatılan indirimi yansıtan logolara hemen hemen her cadde ve sokakta rastlanılabilir hale gelindiğine dikkati çekti. Nebati, mücadelenin meyvelerini en kısa sürede toplamayı hedeflediklerini vurgulayarak, enflasyonun elinden Türkiye ekonomisini el birliğiyle kurtaracaklarına inandıklarını anlattı. 

DAHA GÜÇLÜ OLUYORUZ 

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların, hükümetin ve milletin dik duruşuyla başarılı olamayacağını ifade eden Nebati, destek veren en küçük esnaftan önde gelen iş adamlarına kadar herkese teşekkür etti. Nebati, Türkiye’nin enflasyonla mücadele konusunda büyük bir organizasyonu gerçekleştirmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti: “En az yüzde 10 olmak kaydıyla firmalarımız indirimle destek veriyor. Vatandaş, işveren, üretici her alanda hükümetin başlatmış olduğu, bakanlığımızın yürüttüğü kampanyanın daha güçlü yürütülmesi için destek veriyor.”

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