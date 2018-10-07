Enflasyonla mücadele için güçlü program geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla dün sona eren Kızılcahamam’daki AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak partililere ekonomiyle ilgili basına kapalı bir sunum yaptı. Sunumun ardından genel istişare ve değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Albayrak sunumunda, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak sunumunda, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin gücüne değinerek, genel borçluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu kaydeden Albayrak, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

BORÇLULUK ORANI İYİ

Albayrak, kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurguladı. Türkiye’de hane halkı borcunun milli gelire oranının yüzde 16 olduğunu açıklayan Albayrak, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Albayrak, Türkiye’nin burada da hem dünya ortalamasından hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi bir durumda olduğuna işaret etti. Toplam borçluluk oranı ortalamalarına ilişkin bilgi veren Albayrak, hem dünya genelinde hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi seviyede olunduğunu aktardı.

ADIMLAR ATILDI

Türkiye’ye karşı son iki aydır süren spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye’nin attığı adımları anlattı. Ekonomide bütün ilgili paydaşlarla sağlanan yüksek koordinasyona işaret eden Albayrak, spekülatif ataklarda kullanılan araçlardan biri olan Swap işlemlerindeki yüzde 25 öz kaynak sınırı kararını, mevduat hesaplarındaki stopaj oranları düzenlemesini, Türk lirasını güçlendirmek için atılan adımları, sözleşmelerde Türk lirasına geçişi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımları aktardı.