MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğiz

Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi, yerli ve milli üretimi kendilerine şiar edindiklerini vurgulayan Kaan, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek yola çıktıklarını, attıkları her adımı bu şuurla yerine getirdiklerini ifade etti.

Kaan, aynı şuur ve hissiyatla göreve geldikleri ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkati çektiklerini belirtti.

Enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği de taşıdığına işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle enflasyonu yalnızca 'fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artış' şeklinde değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız.

Eylül ayı itibarıyla yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak 'yüksek kur - yüksek enflasyon' sarmalından çıkış noktasında iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz."