Enflasyonla mücadelede 2’nci kampanya dönemi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen yıl ekim ayında başlattığı ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ kampanyasını ikinci etabı başlıyor.
2018’in sona ermesiyle biten indirim kampanyaları yeniden devreye girdi. İlk indirim haberi ise bünyesinde bir çok markayı bulunduran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) geldi. TOBB’da iş dünyası adına yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele programına desteğin süreceğini duyurdu.
MİLLİ BİR GÖREV
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunun milli bir mesele olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz, gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekun mücadelede Türkiye’deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz. Bize emanet edilen bu şirketleri büyütmek için gerekirse yeni yatırmalar yapacağız. İstihdamı artırarak iş imkanı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56.22 milyar lira, öz kaynak toplamı yaklaşık 19,92 milyar lira, şirketlerin ciro toplamı ise 21.73 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam.”
TOBB: Desteğimiz devam edecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, “Bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve Odalar-Borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019’da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programı’na desteklerini sürdürecektir” dedi. Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bizler de Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemiş, 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte bu programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir.”
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