Enflasyonla mücadelede 2’nci kampanya dönemi

2018’in sona ermesiyle biten indirim kampanyaları yeniden devreye girdi. İlk indirim haberi ise bünyesinde bir çok markayı bulunduran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) geldi. TOBB’da iş dünyası adına yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele programına desteğin süreceğini duyurdu.

MİLLİ BİR GÖREV

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunun milli bir mesele olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz, gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekun mücadelede Türkiye’deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz. Bize emanet edilen bu şirketleri büyütmek için gerekirse yeni yatırmalar yapacağız. İstihdamı artırarak iş imkanı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56.22 milyar lira, öz kaynak toplamı yaklaşık 19,92 milyar lira, şirketlerin ciro toplamı ise 21.73 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam.”