Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gazilerin 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini açıkladı.
- AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" dedi.
Mart 2019 itibarıyla da görüntülü çağrı merkezi uygulaması başlayacak. Ayrıca, yazılı olarak çağrı merkezi hizmeti de alınabilecek.
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