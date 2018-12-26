Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" dedi.

Mart 2019 itibarıyla da görüntülü çağrı merkezi uygulaması başlayacak. Ayrıca, yazılı olarak çağrı merkezi hizmeti de alınabilecek.