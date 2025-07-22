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Ekonomi

Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor! 15 bin 162 TL cep harçlığı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nın hayata geçirileceğini duyurdu. Işıkhan, 'Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız.' dedi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 12:54 - Güncelleme:
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor! 15 bin 162 TL cep harçlığı verilecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından, Engelsiz İşgücü Uyum Programına ilişkin açıklama yaptı.

"Engelsiz İşgücü Uyum Programını hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Programdan, engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne veya babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz, 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek."
  • Engelsiz İşgücü
  • Vedat Işıkhan
  • İstihdam güçlendirme

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