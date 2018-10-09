EPDK tarafından 29 lisans tahsis edildi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz piyasasında bir şirkete doğalgaz ithalat (spot LNG) lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasındaki bir şirkete de 2 ayrı LPG depolama lisansı verildi.

Elektrik piyasasında ise 19 şirkete üretim lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin de üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ, 2 şirkete depolama ve bir şirkete dağıtıcı olmak üzere 7 şirkete lisans verildi. Söz konusu piyasada bir şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.