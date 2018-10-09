EPDK tarafından 29 lisans tahsis edildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazları, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 28 şirkete toplam 29 lisans tahsis edilirken, farklı piyasalardaki 3 şirketin lisansı ise sona erdirildi.
- AA
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, doğalgaz piyasasında bir şirkete doğalgaz ithalat (spot LNG) lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasındaki bir şirkete de 2 ayrı LPG depolama lisansı verildi.
Elektrik piyasasında ise 19 şirkete üretim lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin de üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ, 2 şirkete depolama ve bir şirkete dağıtıcı olmak üzere 7 şirkete lisans verildi. Söz konusu piyasada bir şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
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