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EPDK: Elektrikte tüketicinin faturasına yansıyan bir zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), elektrik fiyatlarında tüketiciye yansıyan herhangi bir değişiklik veya zammın olmadığı bildirildi.

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EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, Resmi Gazete’de dün yayımlanan tarife değişikliğinin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsurun olduğu kaydedilen açıklamada, "Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi, fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur. Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz."ifadeleri kullanıldı.

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