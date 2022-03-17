EPDK'dan elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem

AA 17 Mart 2022 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:37

EPDK'den yapılan açıklamada, bugünkü kurul toplantısında tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alındığı aktarıldı.

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen hükümle dünyada enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi için kurumun önlem alabilmesine imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizde hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz gibi birbirinden farklı kaynaklar vasıtasıyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisi için katlanılan maliyetler birbirinden oldukça farklılık gösterebilmektedir. Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğal gaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları, birbirine yakın seyrederken ve elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir."



Açıklamada, aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santrallerin maliyetlerini dahi karşılayamadığına işaret edilerek, "Başka kaynak türlerinde ise aşırı oranda karlar oluşabilmektedir. Bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir. Bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun verdiği yetki çerçevesinde kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden Kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.



EPDK'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını yurt içi ve yurt dışında takip etmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemlerin alınacağı vurgulandı.