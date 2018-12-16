EPDK’dan uygunsuz tamirat uyarısı
Doğalgaz dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata Japon yapıştırıcısıyla müdahale eden, müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olan veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullananlara ait ilgili sertifikanın iptali istenerek suç duyurusunda bulunabilecek.
MÜDAHALE HAKKI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı bilgi kuruma bildirerek, değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek.
SERTİFİKA İPTAL EDİLECEK
Kurum tarafından kurul kararı ilgilisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek. Bu konulardaki inceleme ve soruşturma kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacak ve kurul ilgili sertifikanın iptaline karar verebilecek.
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