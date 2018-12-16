EPDK’dan uygunsuz tamirat uyarısı

MÜDAHALE HAKKI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı bilgi kuruma bildirerek, değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek.

SERTİFİKA İPTAL EDİLECEK