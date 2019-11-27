Erciyes Anadolu Holding’ten kültürel mirasa destek

Yapılan tanıtım toplantısına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin katıldı. Vali Şehmus Günaydın “Eski dünyanın ünlü ticaret merkezi Karum Kaniş’te kazı çalışmaları 1948 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kültepe’deki kazı ve restorasyon çalışmalarına büyük bir özenle devam edeceğiz” dedi.

6 BİN YILA DAYANIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında “Kültepe, Kapadokya ile birleştirildiğinde bölgenin turizmine de çok büyük katkıları olacak’ diyerek burada gerçekleştirilecek çalışmaların bölge turizmi açısından önemine dikkat çekti. Toplantıda Erciyes Anadolu Holding olarak Türkiye’nin kültür ve tarihsel zenginliklerini çok önemsediklerini dolayısıyla bu konuda da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Kayseri tarihini 6.000 yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş/Karum insanlık tarihini aydınlatması açısından çok önemli bir tarihi değerimizi ifade etmektedir. Bu nedenle Erciyes Anadolu Holding olarak tanıtım sponsorluğunu üstlenerek destek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.