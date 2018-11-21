Erciyes’e kış turizmi için 450 milyon Euro

Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi’ne yapılacak yatırımlar dün İstanbul’da düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu’nun da katıldığı toplantıda verilen bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi’ne, 2023 yılına kadar yapılacak yatırımların toplamı 450 milyon Euro’yu bulacak.

HEDEF 21 OTEL

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı Erciyes’e bugüne kadar 200 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıldığını kaydetti. Cıngı, “Önümüzdeki dönemde yapılacak kamunun yatırımları ve özel sektörün yapacağı yaklaşık 6 bin yataklı 21 otel ile 2023 yılına kadar Erciyes Kayak Merkezi’ne yapılacak yatırım 450 milyon Euro’yu bulacak” dedi.

2.2 MİLYON TURİST

Almanya’dan Rusya’ya, Polonya’dan İtalya’ya, Çin’den Japonya’ya dünyanın dört bir yanından kayak severleri ve kayakçıları, Erciyes Kış Merkezi’nde ağırladıklarını anlatan Cıngı, bu yıl kayak sezonunda yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi Erciyes’te ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

DÜNYADA YERİNİ ALDI

Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu ise “Anadolu’nun incisi Kayseri’miz, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelalesi ve Erciyes Kayak Merkezi ile çok zengin bir potansiyele sahip. Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa’dakiler gibi gerçek kış sporları merkezi olup, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler, Erciyes AŞ, THY Kayseri, Kayserili turizmciler ve Meslek birliğimiz TÜROB ile beraber yürüttüğümüz tanıtma faaliyetlerinin sonuçları, kısa bir sürede karşılığını verdi” dedi.