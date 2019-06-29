Erdemir’in çeliği öğrencilerin elinde yeniden hayat buldu

Tophane-i Amire’de düzenlenen törende toplamda 18 proje ödüllendirildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Berke Uysal ‘Nasıldı Çocukluk’ eseriyle birincilik ödülünün, yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Ömer Kasımoğlu ‘Tempus Fugit’ eseriyle ikincilik ödülünün ve Anadolu Üniversitesi’nden Alena Firsanova ise ‘Çocukluk’ eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl ‘Çelik ve Çocuk/Çocukluk’ temasıyla düzenlenen yarışmanın Tophane-i Amire’de gerçekleştirilen ödül töreninde, 107 başvuru arasından seçilen 18 heykel çalışması ödül almaya hak kazandı. Değerlendirme sonucunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Berke Uysal ‘Nasıldı Çocukluk’ eseriyle birincilik ödülüne, Ömer Kasımoğlu ‘Tempus Fugit’ eseriyle ikincilik ödülüne ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Alena Firsanova ise ‘Çocukluk’ eseriyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Diğer 15 heykel ise Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Erdemir Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Erdemir’in sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne 5 bin TL, Mansiyon Ödülü’ne layık görülenlere 3 bin TL, Jüri Özel Ödülü ve Erdemir Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan öğrencilere ise 2 bin TL takdim edildi. Ayrıca, 16 heykel de sergilenmeye değer bulundu.

“Bir ülkenin ancak sanat ve bilimle kalkınabileceğine inanıyoruz”

OYAK Maden Metalürji Grubu Başkanı Toker Özcan törene yolladığı mesajında şunları söyledi: “Erdemir olarak ürettiğimiz çeliğin yaşamdaki vazgeçilmez yerine dikkat çekiyor ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak tüm alanlarda projeler geliştiriyoruz. Sanat da bu alanlardan biri. Bir ülkenin ancak sanat ve bilimle kalkınabileceğine inanıyoruz. Bu inançla da ülkemizde sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Çelik ve Yaşam Heykel Yarışmamızı başlattık. Erdemir çeliğinin kullanıldığı bu yarışmamızda her bir eser ilmek ilmek işlendi ve bunun sonucunda; çelik sanatla buluştu. Katkılarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve ödül almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum.”

Bu yıl ‘Çelik ve Çocuk/Çocukluk’ temasıyla düzenlenen yarışmaya, tüm üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören toplam 107 öğrenci başvuru yaptı. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri, 5 Temmuz 2019 tarihine kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda sergilenecek.