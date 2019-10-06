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Erdoğan ‘Dostluk Yolu’nun temelini atıyor

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic projenin temelinin Erdoğan’ın ziyareti sırasında atılacağını söyledi.

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Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devlet Karayolları Kurumu ve Türk şirketi Taşyapı arasında Aralık 2018’de imzası atılan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Bosna’nın başkenti Saraybosna’ya uzanan karayolunun temeli atılıyor. Temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Ekim’de Sırbistan ziyaret sırasında yapılacak. otoyol, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i birleştiriyor. Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin sadece bölge ülkeleri değil insanları da birbirine bağlayacağını söyledi. Başlangıcının Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağı Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mihajlovic, “Proje sıradan bir otoyol projesi değil. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak bir yüzük. Bu proje sadece bölge ülkeleri değil, insanları da birbirine bağlayacak. Resmi başlangıç ise Erdoğan’ın ziyareti sırasında gerçekleşecek” dedi. Mihajlovic “Saraybosna’dan 5-6 saatte Belgrad’a gelen insanlar bu sürenin 2 saate inmesiyle daha çok birleşecekler. Birkaç yıl önce Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de dediği gibi bu yol dostluk yoludur” diye konuştu.

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