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Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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Yalçındağ yaptığı açıklamada, 29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrindeki G20 Zirvesi bağlamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki S-400/F-35 ve ekonomik yaptırım ihtimali gibi iş dünyasının merakla beklediği konularda yapılan açıklamaların, beklentilerin ötesinde olumlu olmasının Türk iş dünyasında heyecan yarattığını belirtti.

Mehmet Ali Yalçındağ şunları kaydetti:

“Başkan Trump tarafından sergilenen iyi niyet ve akılcı tutum çok umut verici. Trump, Patriotların Türkiye’ye satışının Obama yönetimi tarafından reddedildiğini dünya kamuoyuna beyan ederek, Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacı konusundaki haklı tutum ve itirazlarını ilk kez ABD Başkanı düzeyinde kayda geçirmiş oldu. Türkiye’ye yönelik doğru müttefik bilinciyle hareket eden Trump iki ülke arasındaki krizi çözme girişimlerini, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını da dikkate alan yeni bir boyuta taşıdı. Bu tutumun krizin giderilmesi yönünde Kongre’ye de yansımasını umut ve temenni ediyoruz.”

Son yıllarda yaşanan sorunların Türkiye’den kaynaklanmadığının, ABD Başkanı Trump’ın ağzından dünya kamuoyuyla paylaşılmasının iş dünyasını son derece mutlu ettiğini aktaran Yalçındağ, daha önceden iki devlet başkanı tarafından konulan, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefinin 75 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yalçındağ, “Elimizden geleni yapacağız, biz de hedefimizi revize ediyoruz. Zaten bu hedefe ulaşabilmek için uzun süredir bir yol haritası üzerinde çalışıyorduk. Trump’ın Türkiye ziyareti sırasında bu raporumuzu iki başkana sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan, Türk-Amerikan işadamlarını bir araya getirme kararının ise, iki başkanın ticaret hacminin artırılması konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, TAİK’in partneri Amerikan Türk Konseyi (ATC) ile birlikte bu konudaki çalışmalarına hız vereceğini bildirdi.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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