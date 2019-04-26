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Eriğin fiyatı 500 TL'den 5 TL'ye düştü

Antalya'da sezon başında yaklaşık 500 liradan satılan eriğin kilosu 5 liraya kadar düştü.

  • İHA
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Baharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan erik ve çağla, sezon başında yüksek fiyatlarıyla adından söz ettirdi. Yaklaşık 2 hafta önce tanesi 1 liradan satılan eriğin fiyatı, havaların ısınmasıyla düşüşe geçti. Erik, Antalya pazarlarında yarım kilosu 2 buçuk TL'den, 1 kilosu ise 5 liradan satılıyor.
 
Karpuz, çağla ve yeni dünya fiyatları ise cep yakmaya devam ediyor. Tezgahları süsleyen karpuzun kilogramı 5 liradan alıcı bulurken, çağla ve yeni dünya ise 12 TL'den satılıyor.
 

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