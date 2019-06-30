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Erken emeklilik için yasal çalışma: Kimleri kapsıyor?

Erken emekliliğin yollarını arayan yüz binlerce kişi 'Nasıl erken emekli olurum?' sorusunun cevabını araştırıyor. Vergi kaydıyla erken emeklilik imkanıyla ilgili yasal çalışma yapıldığı iddiaları birçok kişiye umut oldu. Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmayan esnaf, 8 yıl erken emekli olabiliyor.

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2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı olması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Ancak bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen bilgiler arasında.    

BAZI İSTİSNALAR VAR     

4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir. Yeter ki sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı olsun. Oda kaydı olanlar da, sigortasını 22 Mart 1985'e kadar geriye çekebilir. Fakat 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 

SÜREYİ GERİYE GÖTÜRÜR 

2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor. 1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar da, 4 Ekim 2000'e kadarki sürede, vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu geriye götürebilir. Bağ-Kur'u silinmişse de aktif hale getirilebilir. Bu tarihlerde tescil yaptırmayanlar için ise son şans 1 Ekim 2008. 

BORÇLANMA HAKKI SAĞLANMALI 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik yaşı gelen, ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Çok sayıda esnafın, daha önce sağlanan geriye dönük borçlanma imkanından ekonomik sorunları nedeniyle faydalanamadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede. Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtları dikkate alınsın.”

KİMLERİ KAPSIYOR?

2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı olması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Ancak bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen bilgiler arasında.    

(Güneş)

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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