10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödenecek

Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. KPDK’da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 344 lira ödenecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla, maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının, memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. 
 
GÖZLER KPDK TOPLANTISINDA 
 
Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak. Söz konusu talep hayata geçerse, diğer emekliler için de emsal bir karar olacak. 
 
EŞ VE ÇOCUK İÇİN ÖDENIYOR 
 
Aile yardımı talebi hayata geçirilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı uygulamaya geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek. 
 
(Güneş)

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

Ramazan öncesi yine ortaya çıktılar! Vatandaşa ihbar çağrısı

Ramazan öncesi yine ortaya çıktılar! Vatandaşa ihbar çağrısı

Sınırda çatışma: 4 askerimiz şehit oldu

Sınırda çatışma: 4 askerimiz şehit oldu

Emekliye 344 lira aile yardımı

Emekliye 344 lira aile yardımı

Vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...

Vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...

Iynne Ramsay: Denemekten korkmayın cesur olun ve oynayın

Iynne Ramsay: Denemekten korkmayın cesur olun ve oynayın

Irak savaş uçaklarından bir ilk

Irak savaş uçaklarından bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Evlenmeye hazır mısınız?

Evlenmeye hazır mısınız?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA