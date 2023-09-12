ESK'dan 'Üreticilerin ceza ödediği' iddialarına yalanlama

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi çerçevesinde ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin, Kuruma 30 bin lira ceza ödediği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Et ve Süt Kurumu tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak, mutlak karlılığın hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.