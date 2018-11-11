Eskişehir'de faaliyet gösteren firma 28 ülkede laboratuvarlar kuruyor

Eskişehir'de 2001 yılında 500 metrekarelik alanda 7 kişilik ekiple faaliyete geçen firma, tasarımdan üretime, yazılımdan otomasyona kadar tamamen yerli üretimle bugün pek çok ülkede laboratuvar kurulumu yapıyor.

Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki Hedef Eğitim Araçları firması, uluslararası alandaki rakiplerinin kalite standardını yakalarken, fiyat avantajı dolayısıyla yurt dışında tercih ediliyor.

Firmanın genel müdürü Şakir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında 500 metrekarelik alanda kurulan firmada o zamanlar okul sıraları ve mobilyaları ürettiklerini söyledi.

Türkiye'de laboratuvar sektöründeki boşluğu görüp, 2002 yılından itibaren bu yönde üretim yapmaya başladıklarını belirten Çelik, ülkedeki bütün üniversitelerin laboratuvar donanımlarını yaptıklarını ifade etti.

Bakanlıklardaki, fabrikalardaki, hastanelerdeki laboratuvarların kurulumlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Çelik, "Türkiye'de sektörün lideriyiz. Bizden önce modern laboratuvar yapan firma yoktu. Bütün ürünler ithal olarak geliyordu. Bu sektörü ülkemizde yapmak için dünyanın birçok yerinde bulunan laboratuvarları gezdik. Bu ürünleri kendi tasarımızlarımızla Türkiye'de yapılabileceğini herkese gösterdik." diye konuştu.

"28 ülkede laboratuvar kurduk"

Gerekli belgeleri alarak 2005 yılında dünyaya laboratuvar ihraç etmeye başladıkları söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Avrupa, Asya ve Afrika'daki 28 ülkeye laboratuvar kurduk. Afrika'da Angola ve Uganda'ya, Mısır'a, Libya'ya, Irak'a laboratuvarlar kurduk. Libya'daki bütün kriminal laboratuvarları biz yaptık. Türkmenistan'daki bütün modern laboratuvarlar bizim eserimiz. Suudi Arabistan, Tunus, Kuveyt ve Avrupa'daki pek çok ülkeye laboratuvar kurduk. 'Hedlab' markamız dünyada tanınır hale geldi. 2014 yılında ihracatta Türkiye üçüncüsü olarak ödül aldık. Bunun sebebi de daha önce ithal olarak gelen laboratuvar malzemelerinin önüne geçerek, ihracata başlamamızdı."

"Yeni pazarlar arıyoruz"

Çelik, 11 kişilik ekiple yapılan tasarımlarının tamamen yerli olduğunu vurgulayarak, laboratuvar donanımları üretiminin ise 110 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.

Üretimi tamamen fabrikada yaptıktan sonra montaj ekibinin ilgili ülkeye giderek laboratuvarın kurulumunu gerçekleştirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tasarımdan üretime, yazılımdan otomasyona kadar tamamen yerli üretim yapıyoruz. Yurt dışındaki rakiplerimize göre fiyat avantajımız var. Kalitemiz aynı ancak fiyat avantajımız olduğundan daha çok tercih ediliyoruz. İhracattaki payımızı artırmak için yeni pazarlar arıyoruz. Cari açığın kapanmasına katkıda bulunmak için ihracatımızı artırmak için çaba sarf ediyoruz."