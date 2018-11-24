Et ithalatını 3 yıl içinde bitireceğiz
Bakan Pakdemirli, gelecek 6 ay içinde hayvan ithalatı yapmayacaklarını söyledi. Pakdemirli, hayvan ithalatını tamamen sonlandırmak için 3 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle düzenlenen Ege Ekonomik Forum’un ikinci gün oturumunda yaptığı açılış konuşmasında, gelecek 6 ay içinde kasaplık hayvan ithalatı yapılmayacağını ancak ithalatların tamamen sonlandırılması için 3 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “İthalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık ‘tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır’ diyebiliyoruz” şeklinde konuştu. ‘Ucuz et’ projesine de değinen Pakdemirli, bunu sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti ve 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı et satışına mümkün olduğunca devam edeceklerini belirtti.
CHP’Lİ VEKİLE CEVAP
Bakan Pakdemirli, “Diğer taraftan tabii ki et sektörü de para kazanmalı ama sektörde her oyuncuya ihtiyaç var. Türkiye’nin aylık et tüketimi ihtiyacı 100 bin tondur, bunun aşağı yukarı 5 bin tonu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bizim de desteklediğimiz Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan, vatandaşın ucuz ete ulaşmasını sağlayan proje” dedi. Bakan Pakdemirli, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in İzmir’in tarımsal kalkınma modelinden bahsederken “Tarım Bakanı gelsin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde staj görsün” şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi. Tarımın çok eleştiri alan bir konu olduğunu, haksız eleştirilerle de karşılaştıklarını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli “Herkes okumadan âlim, yazmadan kâtip. Birileri eleştiriyor. Diyor ki ‘Bakan staj yapsın’. İzmir milletvekili. Kelli felli adam. Bakıyorum yüksek okul mezunu, spekülasyon yapıyor. Ben 25 senemi verdim. Bu konuyu biliyorum. Milletvekillerimiz çalışacak, doğru eleştirilerle gelecekler” dedi.
ÇİFTÇİYE 490 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ
Türkiye’nin tarım ve ormancılıkta önemli mesafeler katettiğine dikkat çeken Pakdemirli, gelecek için planlama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Toplam 490 milyon liralık tarım desteklerinin ödenmesine dün itibariyle başlandığının müjdesini veren Pakdemirli, “Çiftçilerimize başta organik tarım destekleri olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz. 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında 23 Kasım tarihinden itibaren üreticilerimize toplam 490 milyon TL’lik ödeme yapacağız” dedi. Pakdemirli, bu yıl 12.7 milyar liralık ödemeyle 2018 yılı için üreticilere verilmesi planlanan toplam 14.5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemelerinin yüzde 88’lik kısmının tamamlandığı da ifade etti.
BAKAN’DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE ZİYARET
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’yi şehit polisin eşi Rabia Sekin karşıladı. Evde okunun duaların ardından Bakan Pakdemirli, Rabia Sekin’e Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Pakdemirli’ye ziyaretinde bazı milletvekilleri de eşlik etti.
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