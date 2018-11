Et ithalatını 3 yıl içinde bitireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle düzenlenen Ege Ekonomik Forum’un ikinci gün oturumunda yaptığı açılış konuşmasında, gelecek 6 ay içinde kasaplık hayvan ithalatı yapılmayacağını ancak ithalatların tamamen sonlandırılması için 3 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “İthalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık ‘tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır’ diyebiliyoruz” şeklinde konuştu. ‘Ucuz et’ projesine de değinen Pakdemirli, bunu sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti ve 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı et satışına mümkün olduğunca devam edeceklerini belirtti.

CHP’Lİ VEKİLE CEVAP

Bakan Pakdemirli, “Diğer taraftan tabii ki et sektörü de para kazanmalı ama sektörde her oyuncuya ihtiyaç var. Türkiye’nin aylık et tüketimi ihtiyacı 100 bin tondur, bunun aşağı yukarı 5 bin tonu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bizim de desteklediğimiz Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan, vatandaşın ucuz ete ulaşmasını sağlayan proje” dedi. Bakan Pakdemirli, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in İzmir’in tarımsal kalkınma modelinden bahsederken “Tarım Bakanı gelsin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde staj görsün” şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi. Tarımın çok eleştiri alan bir konu olduğunu, haksız eleştirilerle de karşılaştıklarını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli “Herkes okumadan âlim, yazmadan kâtip. Birileri eleştiriyor. Diyor ki ‘Bakan staj yapsın’. İzmir milletvekili. Kelli felli adam. Bakıyorum yüksek okul mezunu, spekülasyon yapıyor. Ben 25 senemi verdim. Bu konuyu biliyorum. Milletvekillerimiz çalışacak, doğru eleştirilerle gelecekler” dedi.