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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu: Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu: Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor
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Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

  • Et ve Süt Kurumu
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