Et ve Süt Kurumu: Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor
Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.