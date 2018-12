Ete 100 milyon yatırdı

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden Migros, İzmir’de 81 ildeki mağazalarına her gün taze et ve et ürünü yolladığı MİGET tesisi için 100 milyon TL yatırım yaptı. Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, tesisi kurarken Avrupa ve ABD’deki tesisleri gezip onların en iyi noktalarını İzmir’de bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Böylece kırmızı ette ziyanın da önüne geçtik. Tasarrufla birlikte etteki verim de arttı. Türkiye’nin en büyük et işleme merkezi olduk. Satışları 5 yılda 3 kat arttırdık. Her 4 evden birinde Migros eti tüketiliyor” dedi.

ENFLASYON YOK

Son bir yılda kırmızı et ve et ürünlerine hiç zam yapmadıklarını anlatan Rodos “Bu konuda enflasyon artmadı diyebilirim. Et ve Süt Kurumu’nun da desteğiyle beraber tüketicilere uygun fiyattan kırmızı et sunduk” dedi. Kendi kasaplarını kendilerinin yetiştirdiğini de anlatan Rodos. “Migros’ta 3 bin kasap çalışıyor. Ayrıca MİGET içinde kasap okulumuz da var. Uzman kasaplar bir araya gelince kırmızı etteki ziyan oranı da azalıyor, verimlilik de artınca bu başarıyı yakalıyorsunuz” dedi. Rodos, sadece İzmir’deki bir besi çiftliğinden 20 yıldır kendileri için canlı hayvan üretimi yapıldığını da belirterek “Kırmızı ette doğru altyapıyı kurunca et fiyatlarında da dengelenme sağlanması kaçınılmaz oluyor” dedi.

OTOMATİK YOLCULUK

“Türkiye’de herkesin sofrasına sağlıklı, taze eti ulaştırmak ve çok uygun fiyatlarla erişimi sağlamak için taze et üretim üssümüze yatırım yaptık” diyen Rodos kaliteli ürünle amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Rodos “Taze et üretim üssümüze ulaşan etlerin her biri sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra künyeleniyor ve sistemimize künyesi ile kaydediliyor. Künyeden hangi çiftlikten geldiği, hangi yem ile beslendiği, kaç yaşında olduğu, kesim tarihi gibi üssümüze ulaşana kadarki tüm süreçlere ulaşılabiliyor. Otomatik sistemler eşliğinde ana parçalama merkezine taşınan karkaslar, laboratuvar düzeyindeki bir hijyenik ortamda, uzman kasaplarımız ile parçalanıyor” dedi.