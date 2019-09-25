E-ticaret devi eBay CEO´su istifa etti
ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO´su Devin Wenig´in görevinden ayrıldığını duyurdu.
- DHA
Şirketten yapılan açıklamada Mali İşler Müdürü (CFO) Scott Schenkel´in geçici CEO olarak, küresel finansal planlama departmanı Başkan Yardımcısı Andy Craig´in de geçici CFO olarak atandığı duyuruldu.
Konuyla ilgili eBay Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Tierney şu açıklamayı yaptı:
"Scott, eBay´deki 12 yıllık görev süreci boyunca işin içini dışını bilen güçlü ve dinamik bir lider olduğunu gösterdi. Ekiplerimizle şirketin stratejisine uygun olarak çalıştı. Scott´un eBay´deki deneyiminin şirkete bu dönemde yol göstermesi için yeterli olduğundan eminiz."
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