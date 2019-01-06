E-ticaret firmaları ‘mobil’e odaklandı
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internetten yapılan alışverişlerde yaşanan artış, Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin daha fazla mobile odaklanmasına neden oldu.
Bu çerçevede 2019 yılında e-ticaret siteleri, toplam trafikte mobil payın hızla artmaya devam etmesiyle, mobil teknolojileri geliştirip uygulamalarını iyileştirerek, tüketiciye hızlı ve kolay alışverişin kapılarını açmaya devam edecek. Dünyada 5 milyarın üzerinde mobil kullanıcı bulunurken, Türkiye’de de son açıklanan verilere göre, mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı. Durum böyle olunca ciddi ivmelenme gösteren e-ticaret sektörü, yaşanan değişim ve gelişim çerçevesinde yatırımlarını mobile yönlendirerek, 2019 yılında hız kesmeden çalışmalarına devam edecek.
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