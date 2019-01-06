İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

E-ticaret firmaları ‘mobil’e odaklandı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internetten yapılan alışverişlerde yaşanan artış, Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin daha fazla mobile odaklanmasına neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu çerçevede 2019 yılında e-ticaret siteleri, toplam trafikte mobil payın hızla artmaya devam etmesiyle, mobil teknolojileri geliştirip uygulamalarını iyileştirerek, tüketiciye hızlı ve kolay alışverişin kapılarını açmaya devam edecek. Dünyada 5 milyarın üzerinde mobil kullanıcı bulunurken, Türkiye’de de son açıklanan verilere göre, mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı. Durum böyle olunca ciddi ivmelenme gösteren e-ticaret sektörü, yaşanan değişim ve gelişim çerçevesinde yatırımlarını mobile yönlendirerek, 2019 yılında hız kesmeden çalışmalarına devam edecek. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Brezilya'da şiddetli deprem

Brezilya'da şiddetli deprem

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

Kale-i Sultaniye Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 5 Ocak 1809

Kale-i Sultaniye Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 5 Ocak 1809

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA