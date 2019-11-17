''Etil alkole ithalat sınırı getirilmeli''

Etil alkol üretim ve ithalatının hızlı şekilde artış göstermesine karşı uyarıda bulunan Palandöken, “Etil alkol üretim ve ithalatı 2008’den bu yana son 10 yılda yüzde 146 oranında artış gösterdi. Bu da kaçak alkol üretimi, bu nedenden vatandaşların hayatını kaybetmesi, devletin vergi kaybı gibi birçok olumsuz sonuç doğuruyor. Etil alkole ithalat sınırlaması getirilmeli. Her önüne gelen bu kadar kolay etil alkol üretip satın alamamalı. Öyle bir duruma geldik ki vatandaş kimyager oldu. Evde üretilen alkolün ciddi zararları var” dedi.