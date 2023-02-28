Euronews'den çarpıcı Türkiye analizi: Hiçbir iptal yok

Türkiye 2022 yılında yüzde 71'lik keskin bir artışla 51 milyondan fazla turist ağırladı. 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53'lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

EURONEWS: TURİSTLER YIKICI DEPREMLERE RAĞMEN ZİYARETLERİNİ ERTELEMEDİ

Uluslararası haber portalı Euronews, Türkiye'nin turizm sektöründeki yükselen başarısına dikkat çekti. Euronews'in, 'Türkiye dünyanın her yerinden turist çekiyor' başlıklı haberinde, 2022'de 51 milyondan fazla turistin Türkiye'ye ziyarette bulunduğuna vurgu yapıldı. Haberde, geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin dışında olduğu belirtilerek yıkıcı depremlere rağmen turistlerin seyahat planlarını ertelemediği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE ZİYARETTE BULUNAN TURİST: ÇOK BEĞENDİK

Türkiye'ye ziyarette bulunan turistlerin görüşlerine yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"İspanyol turist Marian Catalan gibi depremden önce buraya seyahat rezervasyonu yapanlar da rezervasyon yaptırdı. Catalan "Evet, biraz tereddüt ettim ama zaten her şeyi organize ettiğimiz için kendi kendimize 'İşte 1000' dedik. kilometre uzakta.' Burada bir şey olmaz, güvenli bir ülke olur, geri dönerim diye düşündük, çok beğendik" dedi.

İngiliz tatilci Debbie Still de aynı düşüncelere sahipti ve her şeye rağmen yolculuğa devam etmeye karar verdi.

"TÜRKİYE SEYAHAT ETMEK İÇİN GÜVENLİ"

Still, "24 saattir burada değiliz ama şimdiye kadar gerçekten keyif aldık, evet, harika. Türkler çok iyi, çok arkadaş canlısı. Şu anda ihtiyacımız olan son şey insanların Türkiye'ye seyahat etmeyi bırakması. Her zamankinden daha fazla gelmeleri gerekiyor. Depremden etkilenen bölgelere gitmediğiniz sürece Türkiye'ye seyahat etmek güvenlidir. Büyük havayolları ve uluslararası havaalanları normal şekilde çalışıyor." dedi.