Ev alırken kredi çekeni rahatlatacak adım
Konut kredilerinde ‘enflasyona endeksli’ dönem başlıyor. İlk adımı Ziraat, ardından VakıfBank attı, diğerleri sırada. Yeni sistemde tüketicinin ödeyeceği para, enflasyon düştükçe otomatik olarak güncellenerek, maliyet düşecek.
Ziraat Bankası ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ çıkardı. Dün itibariyle kullanıma sunulan kredi, enflasyon düştükçe otomatik olarak güncellenecek. Böylece vatandaşın kredi maliyeti düşecek. İlk adımı dün sabah Ziraat atarken ardından Vakıfbank da ‘Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi adını verdiği ürünü duyurdu. Benzer adımı bugün de Halk Bankası’nın atması bekleniyor.
AYLIK 0.19 MARJ
Dün sabah Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada kredinin gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandığı duyuruldu. Bu ürüne ilişkin faiz oranı, ilan edilen enflasyon oranına (TÜFE) banka tarafından belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Güncelleme ise 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle yapılacak. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek. Krediye ilişkin detayları paylaşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, duyurusunu yaptıkları Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ne ilişkin ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’yle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik” dedi.
ENFLASYON DÜŞECEK
Aydın, “Gelecekte enflasyonun düşeceğini hepimiz biliyoruz. Göstergeler bunu doğruluyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’nde faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye bankamızca belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Örneğin gelecek ay enflasyon yüzde 12 oldu. Aylık yüzde 1’e geliyor. Buna 0.19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı yüzde 1.19. Bugün kaç? Diyelim ki yüzde 20. Aylık yüzde 1.67. Gelecekte enflasyon daha aşağı ineceği için fiyat aşağı yönlü hareket edecek” ifadelerini kullandı. Enflasyon oranı düştükçe oranın aşağı yönlü düşeceğini dile getiren Aydın, şu anda bankanın 3 ayrı konut kredisi sunduğunu, genel kullanılan konut kredisi oranının aylık 1,69 olduğunu dile getirdi. Aydın, şunları kaydetti: “Bu yeni ürünümüzde ise şu anda 1,69’un biraz üstünde gibi bir fiyat çıkıyor. Ama gelecekte faizlerin ve enflasyonun aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hale geliyor. Diğerinde faiz sabit. Demek ki bu yaptığımız ürün bir değişken faizli oluyor, enflasyona endeksli oluyor, gelecekteki paranın maliyetindeki olumlu seyir tüketiciye yansıtılacağı için biz bunu yapmış oluyoruz.” Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.
Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye’de kredi talep edenlerin taleplerini karşılayacak güçte, kuvvette ve kudrette bir bankacılık sektörü bulunduğunu belirterek, “Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür.” dedi. Aydın, “Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar lira büyüklüğünde. KOBİ’lerimize 20 milyon liraya, KOBİ dışı firmalara 50 milyon liraya kadar kredi kullandırabileceğiz.” ifadesini kullandı. Kullandırılacak kredilerde 36 aya kadar faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4 olduğunu, bunun bugün itibarıyla karşılığının yüzde 22.71 seviyesinde bulunduğunu anlatan Aydın “48 aya kadar olan vadelerde faiz oranı TÜFE 4.5 düzeyinde. Bunun da bugünkü karşılığı yüzde 23.50 civarında. Enflasyona endeksli fiyatlama ile hem pasif hem aktif, uzun vadeli proje finansmanlarının TL cinsinden fiyatlanmasının antrenmanını yapıyoruz. Sadece mevduata başlayalı bir kaç ay oldu ama şu anda Ziraat Bankası’nın TÜFE’ye dayalı mevduatında, tutar olarak 15 milyar civarında, vade 180 güne geldi. Daha yeni başladık.”
DÜNYADAN İYİYİZ
Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun dünyada kabul görmüş yüzde 8’in en az yüzde 50 üzerinde, yüzde 14,7 civarında bulunduğuna dikkati çekti. Türk bankacılık sektörünün krediyi yurt içindeki fonlar ve yurt dışından sağladığı fonlardan verebildiğini söyledi.
Vakıfbank’tan krediye 3 seçenekli güncelleme
Enflasyona endeksli konut kredisine ilişkin adım atan bir diğer kamu bankası VakıfBank oldu. VakıfBank enflasyona göre konut kredisinde 3, 6 ya da 12 ayda bir güncelleme yapacak. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “Enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz. Böylelikle satın alma kararlarının ertelenmemesini temin ediyoruz” dedi. Üstünsalih’in verdiği bilgiye göre bu kredi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise TÜFE değişim oranına bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan ‘değişken faiz oranıyla’ kredi kullanılabilecek. Ayrıca geri ödeme döneminde güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek. Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek. Güncelleme TÜFE yıllık yüzde değişim oranı baz alınacak. Ürünün avantajları şöyle:
- Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi kullanan müşteriler, geri ödeme döneminde diledikleri zaman o dönemki sabit faizli konut kredisine geçiş yapabilecek.
- Uygulanacak faiz oranı, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacak ve tüketiciyi koruyan bir tavan faiz uygulaması olacak.
- Müşteri tarafından seçilen periyoda göre faiz oranları otomatik olarak güncellenecek ve yeni ödeme planı, değişiklik gerçekleşmeden e-posta ile bildirilecek.
- Erken ödeme yapılması durumunda tazminat alınmayacak.
Kredi kapatma tazminatına son
Hüseyin Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ ile ilgili şunları söyledi: ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’nde faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye bankamızca belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Ziraat Bankası’nın bugün 120 ay vadeli 500 bin lira üstü bir kredi için uyguladığı aylık faizi yüzde 1.69. Ancak Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’nde oran şu anda yüzde 1.75’e denk geliyor. Birisi 1.69, diğer yüzde 1.75. Bu krediyi neden alayım sorusu akınıza gelebilir? Siz gelecekte 10 yıl boyunca enflasyonun aşağı yönlü olacağını düşünüyorsanız burada ödediğiniz maliyet değişecek. Ancak diğerinde yüzde 1.69 sabit kalacak. 1.69’dan vazgeçme şansınız var mı? Var. O zaman yüzde 2 kapatma komisyonu ödüyorsunuz. Demek ki fiyatların aşağı yönlü seyrettiği dönemde tüketici lehine bir ürün üretmiş oluyoruz. Kapama komisyonu ödemiyorsunuz. Bunu yılda 2 defa güncelleyebiliyorsunuz; 6 ay ve 12 ay sürelerinde.”
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