Ev alırken kredi çekeni rahatlatacak adım

Ziraat Bankası ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ çıkardı. Dün itibariyle kullanıma sunulan kredi, enflasyon düştükçe otomatik olarak güncellenecek. Böylece vatandaşın kredi maliyeti düşecek. İlk adımı dün sabah Ziraat atarken ardından Vakıfbank da ‘Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi adını verdiği ürünü duyurdu. Benzer adımı bugün de Halk Bankası’nın atması bekleniyor.

AYLIK 0.19 MARJ

Dün sabah Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada kredinin gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandığı duyuruldu. Bu ürüne ilişkin faiz oranı, ilan edilen enflasyon oranına (TÜFE) banka tarafından belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Güncelleme ise 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle yapılacak. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek. Krediye ilişkin detayları paylaşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, duyurusunu yaptıkları Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ne ilişkin ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’yle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik” dedi.

ENFLASYON DÜŞECEK

Aydın, “Gelecekte enflasyonun düşeceğini hepimiz biliyoruz. Göstergeler bunu doğruluyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’nde faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye bankamızca belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Örneğin gelecek ay enflasyon yüzde 12 oldu. Aylık yüzde 1’e geliyor. Buna 0.19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı yüzde 1.19. Bugün kaç? Diyelim ki yüzde 20. Aylık yüzde 1.67. Gelecekte enflasyon daha aşağı ineceği için fiyat aşağı yönlü hareket edecek” ifadelerini kullandı. Enflasyon oranı düştükçe oranın aşağı yönlü düşeceğini dile getiren Aydın, şu anda bankanın 3 ayrı konut kredisi sunduğunu, genel kullanılan konut kredisi oranının aylık 1,69 olduğunu dile getirdi. Aydın, şunları kaydetti: “Bu yeni ürünümüzde ise şu anda 1,69’un biraz üstünde gibi bir fiyat çıkıyor. Ama gelecekte faizlerin ve enflasyonun aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hale geliyor. Diğerinde faiz sabit. Demek ki bu yaptığımız ürün bir değişken faizli oluyor, enflasyona endeksli oluyor, gelecekteki paranın maliyetindeki olumlu seyir tüketiciye yansıtılacağı için biz bunu yapmış oluyoruz.” Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.